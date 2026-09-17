La tensión entre Belén Esteban y la familia Janeiro suma un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones vertidas por la figura televisiva con motivo de la gala de los Premios Chicote 2026. En su reencuentro con los medios de comunicación, la personalidad conocida como «La Patrona» ha abordado las acusaciones recibidas por parte de Julia Janeiro, desmarcándose de un enfrentamiento directo con la joven de 23 años y situando el foco del conflicto de manera exclusiva en el padre de esta, el torero Jesús Janeiro Bazán.

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Durante su intervención, Belén Esteban ha recordado que en su época en el programa Sálvame defendió a Julia Janeiro, manifestando que no desea entrar en disputas con la joven antes de cumplir 53 años el próximo 9 de noviembre. La colaboradora ha señalado que su desacuerdo se mantiene de forma estricta con el diestro, argumentando que, al igual que la joven padece por sus progenitores, ella padece por su propia hija, proponiendo buscar en el diccionario el significado del término «ausencia».

Respecto al ámbito laboral de Julia Janeiro y la campaña publicitaria que ha lanzado recientemente en la red social TikTok, la cual ha suscitado debate sobre si se trata de una persona «enchufada» o una nepobaby, Belén Esteban ha afirmado estar contenta con que a la joven le vaya bien en el trabajo. No obstante, ha contrapuesto esta situación con la de su propia hija, de quien ha remarcado que se encuentra en Estados Unidos buscando su camino profesional sin recurrir al nombre de sus padres, Jesús Janeiro Bazán y Belén Esteban.

En relación con la actitud pública de Jesús Janeiro Bazán, Belén Esteban ha recriminado al torero que evite pronunciarse abiertamente ante los medios. Ha criticado que, tras haber mantenido disputas en el pasado con la esposa del diestro, María José Campanario, sea ahora la hija de ambos quien se enfrente supuestamente con ella. Asimismo, ha rechazado la idea de que únicamente ella se haya pronunciado a lo largo de los años, recordando que el torero ha concedido diversas entrevistas a publicaciones del corazón, señalando que mientras otros se expresan en privado, ella prefiere hacerlo de forma directa.

Belén Esteban responde a la lona de Juls Janeiro y carga contra Jesulín: "No quiero guerra con ella. La que no es una enchufada es mi hija. Con el que tengo la guerra es con su padre, que siempre está escondido". Tajante. 📺💥#vibrasencorte pic.twitter.com/T29A1UyOcv — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) September 17, 2026

Por último, al ser consultada sobre su momento profesional, la personalidad pública ha abordado la posibilidad de retornar a la pequeña pantalla. Aunque ha manifestado estar satisfecha con su labor en redes sociales, ha expresado que no tendría inconveniente en volver a la televisión, añadiendo la impresión de que los medios ya no cuentan con ella al no haber recibido llamadas para negociar. Igualmente, ha desmentido los rumores sobre su hipotética incorporación como concursante a la próxima edición del formato Gran Hermano VIP, motivando su negativa en las responsabilidades familiares dedicadas al cuidado de su madre.