La periodista asegura en el programa ‘El Sótano Club’ que el modelo internacional habría sido visto paseando con un carrito de bebé desde hace dos meses. Su agencia de representación evita confirmar o desmentir la noticia.

El hermetismo que siempre ha rodeado la vida privada de Jon Kortajarena podría haber ocultado un importante cambio vital durante los últimos meses. Según ha revelado la periodista Marta Riesco en el estreno del programa El Sótano Club, en el canal TEN, el modelo y actor vasco podría haber sido padre en secreto. La información, basada en testimonios de su entorno vecinal, apunta a que el intérprete llevaría aproximadamente dos meses ejerciendo su nueva faceta con total discreción.

Riesco, colaboradora del espacio presentado por Alba Carrillo, fundamentó su exclusiva en el testimonio de fuentes cercanas a la residencia del modelo. «Mis fuentes cercanas a Jon Kortajarena me aseguran que se le ha visto desde hace dos meses paseando con un carrito de bebé, lo que nos podría hacer pensar que ha sido padre», afirmó la reportera durante la emisión de este lunes.

Silencio de su agencia y de su entorno cercano

En su labor por contrastar la noticia, Marta Riesco contactó tanto con el entorno familiar del modelo como con sus representantes profesionales, obteniendo el silencio por respuesta. La periodista relató haber contactado con la peluquería donde trabaja la madre de Kortajarena para transmitirle su enhorabuena, un mensaje que fue ignorado.

Por su parte, la agencia de representación del actor ha optado por una postura de neutralidad que no ha hecho sino avivar los rumores. «Te agradezco el interés, Marta, pero pertenece a la vida privada de Jon Kortajarena y no puedo ni desmentirte ni confirmarte la noticia», fue la respuesta oficial remitida a la colaboradora. Este proceder encaja con la trayectoria de Kortajarena, quien siempre se ha caracterizado por mantener un férreo control sobre su intimidad, evitando pronunciarse sobre sus relaciones sentimentales o asuntos personales.

Nuevos testimonios en redes sociales

Tras la emisión del programa, la periodista ha aportado nuevos indicios a través de su cuenta de Instagram. Riesco asegura que otros vecinos de la zona habrían ratificado las apariciones del modelo con el citado carrito de bebé. Además, la colaboradora afirma haber intercambiado mensajes con usuarios de redes sociales que sostienen poseer pruebas gráficas de estos paseos.

A falta de una confirmación oficial por parte del protagonista, la noticia ha generado un gran impacto en la crónica social, dada la relevancia internacional de la figura de Kortajarena. De confirmarse la información, el modelo habría logrado mantener su paternidad alejada del foco mediático durante las primeras ocho semanas de vida del lactante.