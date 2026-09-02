El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, la directora general de INGESA, Isabel Muñoz, y la jefa de Gabinete del secretario de Estado, Paola Cannata, llevan a cabo dos jornadas de trabajo en Ceuta.

Lee tambien: Sanidad confirma un caso de hantavirus Andes en un turista que se encuentra aislado en Galicia

Durante el día de hoy, la comitiva ha visitado puntos de atención a la población migrante, centros de salud y el Hospital Universitario, donde han mantenido contacto directo con los profesionales y equipos locales.

Publicación original de INGESA Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: La sanidad de Ceuta, al límite tras la crisis migratoria: médicos sin descanso y falta de medios