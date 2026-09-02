El informe del CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, de la Policía Nacional) sobre la entrada masiva irregular en Ceuta de los días 30 y 31 de julio, elaborado a requerimiento del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, ordena el análisis en cinco bloques: introducción, análisis general de la entrada, organizaciones criminales, sujetos activos y conclusiones.

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El documento sostiene, como hipótesis, que la entrada no respondió únicamente a un fenómeno migratorio espontáneo, sino a un proceso planificado con una «autoría intelectual y directiva difusa», articulado en una estructura de varios niveles. Se trata de conclusiones policiales dentro de unas diligencias abiertas, no de hechos probados judicialmente.

Entre sus datos, el informe apunta que la gran mayoría de quienes entraron —en torno al 90 %— regresó voluntariamente a Marruecos de forma casi inmediata, lo que, según el análisis, refuerza la idea de que la finalidad no fue principalmente migratoria, sino la de saturar el dispositivo fronterizo y reducir la capacidad de respuesta. Estima entre 5.000 y 10.000 las personas que permanecieron en la ciudad.

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El texto detalla además la ruta de entrada por el espigón de El Tarajal, el papel de la difusión en redes sociales —grupos de Facebook y WhatsApp monitorizados— en la viralización de la convocatoria y un análisis de los teléfonos implicados, con un 90,8 % de líneas con prefijo marroquí. También recoge las alertas previas emitidas por el propio CENIF en los días anteriores.

El Periódico de Ceuta reproduce a continuación, a título ilustrativo, algunas páginas no sensibles del documento —la portada, el índice, la introducción, el esquema de la ruta y un gráfico estadístico—, omitiendo aquellas con datos personales o imágenes que puedan identificar a personas, al tratarse de una investigación judicial en curso.