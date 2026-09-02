El presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas Lara, ha declarado que Ceuta superará el momento crítico por el que atraviesa actualmente y saldrá fortalecida con nuevas energías.

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Vivas subrayó que lo que sucede en Ceuta afecta a toda España, sosteniendo que si Ceuta naufraga, lo hace toda la nación. Además, destacó la importancia del respeto y aprecio por la realidad multicultural de la ciudad.

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