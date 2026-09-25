Un conflicto interno en el PSOE ceutí

En un artículo de opinión publicado en el diario El Pueblo, el militante socialista José Antonio Carracao ha denunciado abiertamente las actuaciones del diputado y vicepresidente de la Asamblea ceutí, Melchor León, a quien acusa de orquestar una campaña pública de desacredito contra el delegado del Gobierno y secretario general del PSOE local, Miguel Ángel Pérez Triano.

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Según sostiene Carracao, la actuación de León excede el derecho a la crítica política dentro de la formación. Le reprocha atribuir a Pérez Triano la responsabilidad de los recientes ataques contra la ciudad y utilizar medios de comunicación y redes sociales para promover su dimisión, alineando su discurso con las tesis de la ultraderecha.

La exculpación de Vivas y la inacción de Ferraz

El texto resalta que la posición de Melchor León ha quedado cuestionada tras las recientes manifestaciones del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas (PP), en una entrevista concedida a Onda Cero:

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Respaldado por el presidente local: Juan Vivas exculpó expresamente al delegado del Gobierno de cualquier responsabilidad en los hechos, confirmando que Pérez Triano trasladó en todo momento la información institucional de la que disponía.

Juan Vivas exculpó expresamente al delegado del Gobierno de cualquier responsabilidad en los hechos, confirmando que Pérez Triano trasladó en todo momento la información institucional de la que disponía. Agravante de doble rasero: Carracao reprocha a la dirección nacional del PSOE (Ferraz) su lentitud frente a León, comparándola con la inmediata incoación de expediente y expulsión aplicada al exdiputado Navil Rahal, promovida por el propio León cuando presidía la Gestora tras romper la disciplina de voto.

Comparativa del conflicto interno

Actor implicado Cargo / Posición Postura / Situación denunciada Miguel Ángel Pérez Triano Delegado del Gobierno y Sec. Gral. PSOE Ceuta Defendido por Vivas; objetivo de las críticas de León Melchor León Vicepresidente de la Asamblea de Ceuta (PSOE) Acusado de oportunismo y de coordinar un ataque personal contra el delegado Juan Vivas Presidente de Ceuta (PP) Exculpa a Pérez Triano de la gestión de la crisis Navil Rahal Exdiputado socialista Expulsado del partido por romper la disciplina de voto a propuesta de León

Carracao concluye su análisis apelando a la dirección del partido a aclarar si el criterio sancionador depende de la presencia mediática del expedientado o del impacto del daño causado a la organización.