La Guardia Civil ha detenido en Alhaurín de la Torre a un joven acusado de secuestrar a su pareja, golpearla y dejarla encapuchada, amordazada y atada con cinta americana a un árbol en una zona de campo. La víctima fue auxiliada y rescatada por un grupo de ciclistas que pasaba por el lugar.

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Los hechos se desencadenaron durante la tarde del pasado martes. La familia de la víctima acudió al cuartel de la Guardia Civil tras recibir en sus teléfonos un vídeo impactante en el que se veía a la joven ensangrentada, enviado por el agresor sin revelar dónde la mantenía retenida. Tras la denuncia, los agentes localizaron y arrestaron al sospechoso, quien se negó a colaborar o facilitar pistas sobre la ubicación de su pareja, lo que activó una intensa búsqueda a contrarreloj.

Según las primeras investigaciones, la agresión se habría producido tras una discusión relacionada con celos. El sospechoso habría golpeado y maniatado a la joven para luego introducirla a la fuerza en su coche —momento en el que grabó el vídeo enviado a los familiares— y conducirla hasta un paraje aislado donde la dejó abandonada.

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Finalmente, la víctima logró liberarse de la mordaza y pedir auxilio al paso de unos ciclistas, quienes la liberaron de las ataduras y la trasladaron hasta el domicilio de un familiar para ponerla a salvo. El detenido se enfrenta a cargos iniciales por los delitos de detención ilegal y lesiones.