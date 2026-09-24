El presidente de la Ciudad participa este jueves en la jornada de clausura del prestigioso foro en Madrid para abordar la seguridad fronteriza, la cohesión y las oportunidades de desarrollo en el Mediterráneo.

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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, interviene este jueves, 24 de septiembre, en la última jornada del Forbes Economic Summit 2026, celebrado en la sede de Forbes House en Madrid. Bajo el lema «España, a la altura de su futuro», el encuentro ha reunido a lo largo de cuatro días a destacados representantes institucionales, empresarios, economistas y académicos para debatir los principales retos y transformaciones de la economía española.

La participación de Vivas se enmarca en el programa institucional del evento a través de una conversación con el CEO de Forbes España, Ignacio Quintana. Bajo el título ‘Ceuta, frontera de Europa: progreso, cohesión y oportunidad en el nuevo Mediterráneo’, la intervención pondrá el foco en la posición estratégica de la ciudad autónoma y en la necesidad de combinar su papel de límite territorial con el desarrollo económico y la convivencia social.

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Ceuta, en el centro del debate europeo

El foro se produce en un contexto de especial relevancia para la ciudad, marcado por el impacto de los acontecimientos ocurridos los días 30 y 31 de julio con la entrada de unas 80.000 personas por la frontera del Tarajal.

Según ha destacado el Gobierno local a través de un comunicado, esta situación ha puesto de nuevo en primera línea del debate nacional y comunitario la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea, la gestión de la presión migratoria, la cohesión social y la respuesta coordinada que deben ofrecer las distintas instituciones.

Seguimiento en directo

La conversación de Juan Vivas con el máximo responsable de Forbes España está programada para las 12:50 horas de este jueves. Todos los interesados podrán seguir la ponencia en directo a través de la página web oficial de Forbes España y los canales en redes sociales del Club Forbes.