El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha trasladado hoy al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que «ni papeles ni asilo: la única solución es el retorno a Marruecos» para las personas que entraron en Ceuta de manera irregular el pasado 30 de julio.

Esta declaración se produce en el contexto de la situación actual de inmigración en la ciudad, donde las autoridades están abordando los desafíos provocados por la entrada irregular de inmigrantes. Vivas ha enfatizado la importancia de implementar soluciones efectivas que respeten el marco legal adecuado y la cooperación con Marruecos.

La postura del Gobierno de Ceuta se alinea con la necesidad de gestionar la inmigración de manera decidida, priorizando el retorno de las personas que no cumplen con los requisitos legales para permanecer en el territorio español.