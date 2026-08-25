El sistema de monitorización FARO ha registrado un notable aumento en el número de mensajes de odio en redes sociales durante el mes de julio de 2026.

Más de 57.000 contenidos con discursos de odio fueron detectados, triplicándose esta cifra especialmente los días 30 y 31 de julio, coincidiendo con la llegada de personas migrantes a Ceuta.

Como resultado de esta situación, la tasa de retirada de dichos contenidos se elevó al 70%, reflejando un esfuerzo significativo por parte de las plataformas para reducir la difusión de discursos de odio en la red.