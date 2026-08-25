El Gobierno de España ha impulsado medidas para fortalecer la coordinación de las actuaciones destinadas a recuperar la normalidad en Ceuta, un aspecto crucial para la estabilidad de la ciudad.

En este contexto, el Ejecutivo ha promovido la reforma de la ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Estas reformas buscan mejorar la gestión y tratamiento de la situación de los extranjeros en el país.

Asimismo, se está trabajando en la elaboración de una nueva ley de asilo, que tiene implicaciones directas en la forma en que se atenderán las solicitudes de protección internacional, reforzando así el marco legal en una región como Ceuta, donde la llegada de personas solicitantes de asilo es una realidad cotidiana.