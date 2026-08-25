El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha comunicado en Ceuta la constitución de un mando único destinado a gestionar la crisis migratoria que afecta a la ciudad. Esta decisión se ha tomado tras una reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

El mando único, que será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tiene como principal objetivo coordinar los esfuerzos y recursos del Gobierno para hacer frente a la situación migratoria en Ceuta.

Además, el Gobierno ha decidido ampliar de forma extraordinaria el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, lo que contribuirá al desarrollo de la ciudad y a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.