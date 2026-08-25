El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha reiterado en Ceuta su firme compromiso de emplear «todos los recursos del Estado» para garantizar la seguridad en la ciudad. Este anuncio se produce en un momento en que la situación en Ceuta requiere de una atención especial para salvaguardar la integridad territorial de España.

Sánchez ha expresado su agradecimiento a la voluntad de cooperación de Marruecos, confiando en que se pueda materializar lo antes posible la repatriación de las personas que han ingresado irregularmente en la ciudad autónoma. Esta repatriación es considerada crucial para la normalización de la situación en la zona.

Durante su visita, el presidente destacó la importancia de la colaboración entre países para abordar los desafíos que se presentan en la frontera, subrayando el papel fundamental que Ceuta desempeña en la seguridad nacional.