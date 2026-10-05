El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha sido recibido este lunes por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, en el Palau de la Generalitat.

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La visita de Vivas a Valencia tiene como motivo principal la entrega esta tarde de la Medalla de Honor de la ciudad de Valencia.

Esta alta distinción representa un reconocimiento a la relación entre ambas ciudades y sus respectivos gobiernos.

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