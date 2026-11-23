El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha reclamado este lunes en el Palacio de la Asamblea de Melilla la puesta en marcha de una estrategia de Estado específica para ambas ciudades autónomas.

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Esta estrategia, según Vivas, es fundamental para responder a los desafíos de seguridad, estabilidad y desarrollo que comparten Ceuta y Melilla.

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La petición enfatiza la necesidad de que el Gobierno central adopte medidas adecuadas para garantizar un futuro seguro y estable para ambas ciudades.

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