El presidente ceutí mantendrá reuniones clave con comisarios europeos y la presidenta del Parlamento para reclamar apoyo comunitario tras los acontecimientos del 30 y 31 de julio.

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CEUTA. El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, desarrollará este martes una intensa agenda institucional en Bruselas con el objetivo de elevar a las instituciones de la Unión Europea la grave situación socioeconómica y de seguridad que atraviesa la ciudad. La gira internacional busca articular respuestas comunitarias directas frente a las secuelas del episodio migratorio registrado a finales del mes de julio.

Agenda de alto nivel en las instituciones europeas

Durante la jornada del martes, la representación ceutí mantendrá encuentros estratégicos con representantes clave del Ejecutivo y Legislativo comunitario:

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Área de Migraciones e Interior: Reunión de trabajo con el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner.

Reunión de trabajo con el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner. Política Territorial: Encuentro con la titular de la cartera para el Mediterráneo, Dubravka Šuica.

Encuentro con la titular de la cartera para el Mediterráneo, Dubravka Šuica. Parlamento Europeo: Audiencia oficial con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

Audiencia oficial con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. Ámbito Político: Encuentro de coordinación con Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo (PPE).

Detalle de la Gira Institucional Lunes (Madrid) Intervención en el Nueva Economía Fórum, presentado por Alberto Núñez Feijóo y respaldado por 6 presidentes autonómicos e Juan José Imbroda (Melilla). Martes (Bruselas) Agenda institucional con la Comisión Europea y la Presidencia del Parlamento Europeo. Objetivo central Exponer el impacto de la crisis de julio y articular mecanismos directos de apoyo comunitario para el futuro de la ciudad.

Parada previa en Madrid con respaldo autonómico

Como paso previo a la agenda comunitaria, Vivas interviene este lunes en Madrid en el foro Nueva Economía Fórum. La cita cuenta con el respaldo explícito de la dirección nacional del Partido Popular y la presencia confirmada del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, junto a los jefes de los ejecutivos autonómicos de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana.

En este foro, el presidente autonómico expondrá cómo el suceso fronterizo de finales de julio ha condicionado la estabilidad, la convivencia y los servicios públicos de Ceuta, insistiendo en la urgencia de articular medidas extraordinarias para recuperar la normalidad institucional y operativa.