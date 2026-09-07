El líder del PP acusa a Pedro Sánchez de ceder ante Marruecos, critica la reubicación de migrantes en el puerto y exige la comparecencia urgente de la directora del CNI.

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MADRID. En el marco del desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum en el Hotel Four Seasons de Madrid, el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una dura ofensiva política contra la gestión del Ejecutivo central tras los sucesos fronterizos del pasado 30 y 31 de julio. Durante la presentación del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, Feijóo calificó la situación de «crisis de Estado» y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de haber «perdido la dignidad» y abandonar a la población ceutí.

Críticas a Marruecos y reproches a la gestión fronteriza

En su discurso, el líder de la oposición señaló de forma explícita la responsabilidad del país vecino en los acontecimientos de este verano, afirmando que la entrada masiva fue «tolerada y auspiciada por Marruecos». Asimismo, contrapuso la firmeza del gobierno autonómico frente a la postura del Ejecutivo central:

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Estrategia institucional: Feijóo aseveró que la firme contestación de Juan Vivas «ha frustrado un plan que empezaba por la invasión, continuaba por la resignación y concluía con alguna cesión al país vecino».

Feijóo aseveró que la firme contestación de Juan Vivas «ha frustrado un plan que empezaba por la invasión, continuaba por la resignación y concluía con alguna cesión al país vecino». Críticas al Puerto de Ceuta: Tildó de «absoluta irresponsabilidad» la decisión estatal de ubicar a más de 1.000 migrantes en la zona portuaria, una medida implantada «contra el criterio de todos» que entorpece las labores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Esa invasión ha sido tolerada y auspiciada por Marruecos. Se ha sometido a Ceuta a un abandono por un gobierno que ha perdido su dignidad. La defensa de Ceuta debe ser entendida como una cuestión de seguridad nacional y europea”, enfatizó Núñez Feijóo.

Exigencias de explicaciones y hoja de ruta del PP

El dirigente popular reclamó luz pública sobre la actuación diplomática e investigadora del Estado, exigiendo la comparecencia urgente de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para esclarecer los detalles de lo sucedido y determinar responsabilidades políticas y judiciales.

Propuestas del PP para Ceuta Contenido de la Medida Mando Único de Seguridad Coordinación unificada frente a contingencias en la frontera. Despliegue Comunitario Solicitud formal de presencia operativa de Frontex en la zona. Marco Legal e Inversión Declaración de emergencia, reforma de la Ley de Extranjería y plan económico específico. Blindaje Fronterizo Paso a una «frontera real» con pleno respaldo de la seguridad nacional.

Feijóo concluyó su intervención garantizando el respaldo de su formación a la sociedad ceutí y asegurando que «la historia recordará a Sánchez como un presidente que no estuvo a la altura», mientras ensalzó la labor de los profesionales de la seguridad y el liderazgo de Vivas frente a la coyuntura actual.