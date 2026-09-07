El presidente ceutí interviene en Madrid para denunciar la inacción del Gobierno de la Nación, exigir el retorno de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad y pedir un estatus comunitario especial.

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MADRID. En una contundente intervención en el desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum en el Hotel Four Seasons de Madrid, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calificó los episodios de entrada masiva registrados los días 30 y 31 de julio como la mayor crisis de seguridad nacional en España de los últimos 50 años. Durante su exposición, Vivas apuntó directamente al Ejecutivo de Rabat como responsable de los hechos y criticó duramente la respuesta institucional del Gobierno central.

«Detrás del golpe está Marruecos»

El presidente ceutí sostuvo que lo vivido a finales de julio no constituye una crisis migratoria ordinaria, sino «un golpe de Estado existencial» con implicaciones directas en la soberanía territorial de España y de la Unión Europea.

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Instrumentalización de la frontera: Según Vivas, el país vecino ha utilizado la presión migratoria como un instrumento político para desestabilizar la ciudad autónoma y estrangular su economía.

Según Vivas, el país vecino ha utilizado la presión migratoria como un instrumento político para desestabilizar la ciudad autónoma y estrangular su economía. Dimensión del suceso: Para ilustrar la magnitud del impacto, el presidente comparó la llegada masiva de personas con una entrada hipotética de 3,5 millones de personas en Madrid en tan solo 30 horas.

Para ilustrar la magnitud del impacto, el presidente comparó la llegada masiva de personas con una entrada hipotética de 3,5 millones de personas en Madrid en tan solo 30 horas. Situación de saturación: Se estima que unas 10.000 personas continúan en la ciudad, habiendo desbordado la capacidad asistencial y de acogida local en más de un 1.000%.

“Estoy convencido de que detrás del golpe está Marruecos, lo digo responsablemente, pero es que todos los indicios pointan a esto. Marruecos ha dado un paso más al intentar asfixiar, ahogar y arrinconar a las dos ciudades autónomas”, aseveró Juan Vivas.

Demandas del Gobierno de Ceuta al Estado y la UE Retorno a la normalidad Fijación de un calendario concreto para la repatriación de las personas que entraron masivamente. Refuerzo de la presencia estatal Potenciación de las áreas clave de defensa, sanidad, educación e infraestructuras. Frontera europea Paso del control fronterizo a manos efectivas de España y de la Unión Europea. Estatus en la UE Equiparación de Ceuta al marco de las regiones ultraperiféricas de la UE.

Duras críticas a la gestión de Moncloa

Durante su discurso, Vivas lamentó la falta de auxilio previo a las avalanchas, recordando que desde la ciudad y la propia Delegación del Gobierno se emitieron alertas formales sobre el incremento sostenido de entradas que no fueron atendidas desde Moncloa. Asimismo, denunció la lentitud en la respuesta posterior para reparar las infraestructuras dañadas en el paso fronterizo del Tarajal.

El presidente autonómico concluyó agradeciendo la solidaridad del pueblo español y el respaldo político recibido, asegurando que Ceuta saldrá reforzada de esta coyuntura bajo el principio de que la soberanía e integridad territorial «no se vende, no se rinde, se defiende».