La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de la ley de multirreincidencia, que salió adelante con los votos de su grupo —que impulsó la iniciativa— junto con PP, Vox y PSOE.

“Es una gran noticia que se haya aprobado esta ley, porque los delincuentes que actúan impunemente en Cataluña, robando y generando miedo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y a nuestra gente, ahora entrarán por una puerta, pero ya no saldrán”, afirmó Nogueras.

Al mismo tiempo, la diputada aprovechó para criticar al PSOE, al que responsabilizó de haber “bloqueado” la norma durante años, retrasando su aplicación pese a la necesidad de reforzar la seguridad.