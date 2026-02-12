Este 12 de febrero, Día de la Juventud, las calles de Venezuela vuelven a ser escenario de movilizaciones estudiantiles y ciudadanas en paralelo al segundo debate de la Ley de Amnistía, que ha generado gran polémica en los últimos días por sus posibles vacíos legales y consecuencias sobre presos políticos.

Rosa Cucunuba, vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios (FCU), destacó que “seguiremos movilizados, seguiremos concentrados. Todas estas movilizaciones son de forma pacífica. Los estudiantes ya estamos en las calles exigiendo que se respeten los derechos y que se represente lo que los venezolanos deseamos. Invitamos a los distintos sectores de la sociedad civil a que se nos unan, porque esto es de todos, no sólo de los estudiantes o familiares de los presos políticos”.

Los estudiantes y diversos sectores de la oposición buscan que se liberen los aproximadamente 800 presos políticos que permanecen detenidos, mientras que las fuerzas chavistas organizan sus propias concentraciones, con presencia de empleados públicos, consejos comunales, milicianos y grupos evangélicos, según reportes de distintos puntos del país.

Ayer se adelantó el pulso con el regreso de la dirigente María Oropeza, de Vente Venezuela, al municipio de Guanare, en el estado Portuguesa. Oropeza estuvo recluida durante 18 meses bajo acusaciones que considera falsas y fue recibida por cientos de simpatizantes entre aplausos y vítores. “Empiecen por cerrar todos los casos que se inventaron y abrir las puertas de los centros de tortura, para que salgan todos los inocentes y se puedan reencontrar con sus familias. Jamás debimos estar presos”, declaró Oropeza, mientras ondeaba la bandera tricolor a lomos de una motocicleta.

María Corina Machado, líder de Vente Venezuela, celebró en redes sociales el regreso de Oropeza: “Así reciben los venezolanos a sus héroes. Éste es el reconocimiento de su pueblo a una joven líder excepcional, quien con valentía e infinito amor por su tierra ha dado todo por la libertad”.

El debate de la Ley de Amnistía continúa siendo foco de discusión. Hasta que no comience el pleno legislativo no se conocerá si se han realizado ajustes a la normativa que inicialmente podría dejar en prisión a 175 militares y decenas de ciudadanos acusados de delitos bajo causas que la oposición considera inventadas.

Diosdado Cabello, líder del ala radical chavista, insistió en su programa televisivo Con el mazo dando que “Amnistía no significa amnesia”, y adelantó su intención de impedir el regreso al país de líderes opositores como Machado, Leopoldo López y Julio Borges, acusándolos de promover intervenciones extranjeras.