La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha reafirmado la postura de su partido en contra de los decretos de vivienda propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez. Nogueras ha respondido a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, asegurando que Junts no apoyará los decretos debido a que, según ella, permiten la especulación y no frenan los desahucios.

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Durante su intervención en el hemiciclo, Nogueras criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su tuit que plantea una elección entre la mayoría social y los especuladores. La portavoz de Junts argumentó que los artículos 1.1, 1.4 y 2.1 del decreto permiten que los especuladores continúen comprando y especulando, lo que, a su juicio, contradice las declaraciones del presidente.

Nogueras insistió en que su formación está comprometida con la verdad, independientemente del costo político, y pidió al Gobierno que rectifique sus políticas de vivienda. Según la portavoz, las leyes actuales no solo no resuelven los problemas, sino que los agravan.

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La portavoz también destacó que desde la aprobación de los decretos por el Consejo de Ministros el pasado martes, más de 4.000 viviendas han sido retiradas del mercado de alquiler, lo que, según ella, demuestra el efecto contrario al que se pretende con estas medidas.