El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado a los partidos PP, Vox y Junts tras el rechazo a los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno. Puente responsabilizó a estos partidos de las consecuencias que pueda tener la caída de las iniciativas gubernamentales.

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En un mensaje publicado en la red social X, Puente destacó la suspensión de un desahucio en Manresa gracias al ‘decreto Maricarmen’, advirtiendo que situaciones similares podrían verse afectadas si los decretos dejan de estar en vigor. El ministro calificó el rechazo de los decretos como una «puñalada» de la derecha a la ciudadanía.

La votación de los decretos ha generado un intenso enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. Mientras el Ejecutivo defiende que las medidas buscan proteger a personas en situación de vulnerabilidad residencial, la oposición critica que se utilicen decretos para medidas de gran impacto social sin acuerdos parlamentarios amplios.

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La posición de Junts ha sido especialmente relevante, ya que sus votos eran determinantes para el futuro de las iniciativas. El rechazo de estos partidos ha sido señalado por el Gobierno como un obstáculo para la protección de inquilinos y familias vulnerables.

La disputa por los decretos de vivienda se ha trasladado al ámbito digital, con miembros del Gobierno y dirigentes socialistas defendiendo las medidas en redes sociales. La oposición, por su parte, acusa al Ejecutivo de utilizar la vivienda como un instrumento de confrontación política.