La decisión de Junts de votar en contra del decreto sobre vivienda presentado por el Gobierno ha generado especulaciones sobre la posibilidad de una convocatoria de elecciones anticipadas. Esta situación ha sido considerada por algunos dirigentes del PSOE, quienes creen que un fracaso en el Congreso podría empeorar la situación para el Ejecutivo si se intenta llevar la legislatura hasta mediados de 2027.

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En caso de que Pedro Sánchez decidiera convocar elecciones tras la votación de los decretos, la primera fecha disponible sería el 29 de noviembre. Para ello, sería necesario convocar un Consejo de Ministros extraordinario el lunes, publicar la convocatoria en el BOE el martes, y fijar las elecciones para 54 días después.

El PSOE podría capitalizar en la campaña electoral el discurso contra los fondos buitre y la crisis de la vivienda, que según los últimos sondeos es la mayor preocupación de los españoles. Además, las acampadas en la Puerta del Sol y otras ciudades podrían volcarse en contra de los partidos que votan en contra de los decretos de vivienda.

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Por su parte, los partidos de Sumar, el ala minoritaria del Ejecutivo, se reunirán este domingo para analizar la situación política y prepararse para cualquier escenario, incluida la posibilidad de un adelanto electoral. Antonio Maíllo de Izquierda Unida ha pedido acelerar la elección de candidato y la marca de la candidatura del socio minoritario.

El Partido Popular ha expresado su disposición a un adelanto electoral si los decretos no son aprobados, indicando que están preparados para ir a elecciones de inmediato. Fuentes del partido han señalado que estarían encantados de que la actual legislatura termine cuanto antes.