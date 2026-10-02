El Partido Popular ha exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, tras la cancelación de trenes en Valencia el pasado jueves. La decisión afectó a los servicios de corta, media y larga distancia, dejando a cientos de valencianos sin alternativas de transporte.

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José Ramón González de Zárate, portavoz de Infraestructuras del PP en las Cortes Valencianas, ha calificado de «irresponsable» la gestión de la cancelación, que generó un «caos absoluto». Según el PP, la falta de previsión y el aviso tardío de la cancelación impidieron que los viajeros pudieran reorganizar sus planes.

La alerta roja, que se conocía desde la mañana del jueves, fue comunicada por el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y la Generalitat a través de un Es-Alert a las 10:02 horas. Sin embargo, el aviso de cancelación de trenes llegó mucho más tarde, apenas 24 minutos antes de hacerse efectivo, según Bernabé en sus redes sociales.

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González de Zárate también criticó a Renfe por cancelar los servicios de cercanías sin ofrecer información adecuada a los pasajeros, quienes quedaron atrapados en la Estación del Norte de Valencia. Mientras tanto, Metrovalencia ajustó sus servicios para mantener operativos los desplazamientos esenciales.

El PP ha denunciado el «caos absoluto» provocado por el Gobierno de España ante la alerta roja en las provincias de Valencia y Castellón, y ha instado a Óscar Puente y Pilar Bernabé a dimitir por su gestión.