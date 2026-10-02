La posible derrota este viernes de los dos decretos de vivienda ha reabierto el debate sobre un adelanto electoral. Distintos cargos del PSOE y miembros del Gobierno consideran que, si Junts mantiene su rechazo, el escenario de elecciones ganaría fuerza.

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La votación de los dos decretos de vivienda prevista para este viernes se ha convertido en una cita decisiva para el Gobierno. Según distintos cargos socialistas y miembros del Ejecutivo consultados por 20minutos, una derrota parlamentaria podría acelerar la posibilidad de unas elecciones anticipadas.

Una voz de peso del Gobierno resume ese escenario con una afirmación contundente: “Vamos a elecciones al 99%”. Entre las fechas que se barajan aparece el 29 de noviembre, aunque desde Moncloa tratan de rebajar por ahora esa posibilidad y centrar la atención en la votación del Congreso.

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La presión se dirige principalmente hacia Junts, PP y Vox, formaciones que han avanzado su intención de votar en contra. Desde Presidencia insisten en que los decretos son demasiado importantes como para desplazar ahora el foco hacia un hipotético calendario electoral.

Dentro del PSOE, sin embargo, las opiniones son diversas. Algunos dirigentes consideran que si los decretos caen sería conveniente convocar elecciones, mientras que otros mantienen una posición más prudente y recuerdan que la decisión final corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La portavoz socialista, Montse Mínguez, ha evitado pronunciarse sobre un posible adelanto y ha insistido en que el debate debe centrarse en las medidas de vivienda y en la posición que adopten los grupos parlamentarios.

Desde Moncloa también reclaman que el foco permanezca en la votación y sostienen que bastaría con que algunos grupos optaran por la abstención para permitir la convalidación de los decretos.

Sumar, socio de coalición del PSOE, tampoco descarta el escenario electoral. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha asegurado que su formación está preparada ante unas posibles elecciones anticipadas y ha definido ese eventual adelanto como “un referéndum sobre la vivienda”.

La votación, por tanto, no solo determinará el futuro inmediato de los decretos, sino que también puede marcar el rumbo político de las próximas semanas.