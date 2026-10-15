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La vicepresidenta de la Ciudad y consejera, Kissy Chandiramani, ha señalado la relevancia de la unidad y el respeto que se vivió en la localidad de Sidi Embarek.

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Chandiramani destacó la fotografía donde aparecen los Reyes junto a las cuatro comunidades religiosas, afirmando que estas imágenes permanecerán grabadas en la memoria de los ceutíes y en la del mundo en general.

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La consejera concluyó que a partir de esta experiencia, Ceuta tiene que encaminara su futuro hacia el crecimiento y desarrollo.