La vicepresidenta segunda de Ceuta fue distinguida en un acto celebrado en Madrid que también premió a figuras como Eva Amaral, Tamara Falcó o Juan Carlos Ferrero.

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Madrid / Redacción

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La vicepresidenta segunda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha sido distinguida con el Premio MUJERHOY al Compromiso, galardón otorgado por la revista homónima del grupo Vocento.

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La gala de la decimoséptima edición de estos galardones tuvo lugar la noche del miércoles 4 de noviembre en Madrid. Con el lema ‘El oficio de durar’, el evento reunió a destacadas personalidades de la cultura, la moda y la sociedad. La distinción concedida a Chandiramani rinde homenaje a su dedicación a Ceuta y a su labor en favor de la solidaridad, la convivencia y el impulso de las mujeres y niñas ceutíes, integrando así la realidad de la ciudad autónoma en esta cita nacional.

Un cuadro de honor plural

Además de la consejera ceutí, la gala reconoció la trayectoria de la cantante Eva Amaral, la diseñadora Sybilla, la empresaria Tamara Falcó y el extenista Juan Carlos Ferrero. Por su parte, el reconocimiento a la Mujer del Año recayó de manera especial en las propias lectoras de la publicación, representadas en esta edición por Laura Bonaechea y sus hijas, Adriana y Daniela Zorzano.