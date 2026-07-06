SEVILLA. — La secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha cargado con dureza este lunes contra el acuerdo de gobierno sellado entre el PP y Vox en Andalucía tras la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla. Montero ha tachado el pacto de «muy reaccionario» y ha lanzado una advertencia directa: «Si se atraviesan las líneas que están protegidas por nuestra Constitución, acudiremos a los tribunales».

En una entrevista concedida a la Cadena SER, la líder del PSOE andaluz ha lamentado que el Partido Popular esté «asumiendo al dedillo, al pie de la letra, todos y cada uno de los preceptos de Vox». Según su criterio, la hoja de ruta pactada deja fuera a «muchísimos andaluces» y no representa los deseos del electorado moderado: «No creo que la mayoría de las personas que han votado al Partido Popular tuvieran en la cabeza que la hoja de ruta para los próximos cuatro años fuera esta».

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Más allá de la política autonómica, Montero ha tenido que responder por los frentes judiciales que asedian a las siglas socialistas a nivel nacional: