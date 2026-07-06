SEVILLA. — La secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ha cargado con dureza este lunes contra el acuerdo de gobierno sellado entre el PP y Vox en Andalucía tras la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla. Montero ha tachado el pacto de «muy reaccionario» y ha lanzado una advertencia directa: «Si se atraviesan las líneas que están protegidas por nuestra Constitución, acudiremos a los tribunales».
En una entrevista concedida a la Cadena SER, la líder del PSOE andaluz ha lamentado que el Partido Popular esté «asumiendo al dedillo, al pie de la letra, todos y cada uno de los preceptos de Vox». Según su criterio, la hoja de ruta pactada deja fuera a «muchísimos andaluces» y no representa los deseos del electorado moderado: «No creo que la mayoría de las personas que han votado al Partido Popular tuvieran en la cabeza que la hoja de ruta para los próximos cuatro años fuera esta».
Desmarque de la trama ‘Leire Díez’ y defensa a Zapatero
Más allá de la política autonómica, Montero ha tenido que responder por los frentes judiciales que asedian a las siglas socialistas a nivel nacional:
- Trama Leire Díez: Preguntada sobre si tenía constancia de la red que presuntamente buscaba interferir en los procesos judiciales que afectan al Ejecutivo y al PSOE, la secretaria general lo ha negado tajantemente. «En absoluto. Cualquiera que me conozca sabe que inmediatamente me pongo manos a la obra para averiguar si es que hay algo que está ocurriendo», ha zanjado de forma categórica.
- Caso Plus Ultra: Montero también ha salido en defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, actualmente investigado en la causa. La dirigente socialista ha sostenido que el expediente de rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea «es un expediente bien confeccionado y que no tiene ninguna alteración».