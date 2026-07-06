El empresario Víctor de Aldama ha sido citado por un juzgado de Madrid el próximo 16 de julio para un acto de conciliación previo a la querella por injurias que prepara la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. La mandataria exige que el empresario se retracte de sus declaraciones públicas, en las que afirmó que ella misma le entregó un sobre de la petrolera estatal PDVSA vinculado a una presunta financiación irregular del PSOE.

La notificación judicial fue recibida por la defensa de Aldama la semana pasada, según han confirmado fuentes jurídicas.

El origen del conflicto y la estrategia de la defensa

La acción legal de Rodríguez responde a las manifestaciones realizadas por el empresario en los programas de televisión Diario de la Noche e Horizonte. En dichos espacios, Aldama aseguró que la política venezolana le facilitó un sobre que actualmente se encuentra en poder del magistrado Ismael Moreno, instructor de la causa que investiga la gestión de pagos en el entorno del partido de Pedro Sánchez.

Para este procedimiento, Rodríguez ha vuelto a confiar en el bufete Ilocad, dirigido por el exjuez Baltasar Garzón. La representación de la mandataria argumenta que las afirmaciones de Aldama son falsas y atentan contra su honor, por lo que el acto del 16 de julio constituye la última oportunidad para que el empresario rectifique antes de que se formalice la querella en la vía penal.

Por su parte, los abogados de Víctor de Aldama analizan ahora los pasos a seguir para evitar que este movimiento judicial interfiera o perjudique su actual estrategia de colaboración con la Audiencia Nacional.

Una relación de confidencialidad en el pasado

El cruce de acusaciones contrasta con los vínculos que ambos mantuvieron en el pasado. Según los indicios recopilados en el marco del caso Koldo, Delcy Rodríguez y Víctor de Aldama mantuvieron una relación de cercanía durante años, situando al empresario como un interlocutor directo con ciertos sectores del Gobierno de España.

Dentro de esta relación destaca la gestión del polémico viaje de Rodríguez a Madrid en enero de 2020. El propio Aldama ha manifestado en sede judicial que se encargó personalmente de la organización de dicha visita, que incluía en la agenda un encuentro con varios ministros del Ejecutivo central.