MADRID. — En un escenario de fuerte crispación y con múltiples frentes judiciales abiertos para las principales formaciones, el bloque de la derecha y la extrema derecha consolida una contundente ventaja en España. El último barómetro del Instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER sitúa la estimación de voto conjunta de PP y Vox en el 49,2%, frente al 36,9% que aglutinarían las fuerzas de izquierda (PSOE, Sumar y Podemos).

Esta diferencia de 12,3 puntos evidencia que las expectativas de desgaste electoral penalizan con mayor dureza al bloque progresista en comparación con los resultados de las últimas elecciones generales de 2023.

Estimación de voto y balance de daños

A pesar de que el PSOE logra amortiguar el impacto de las recientes polémicas judiciales —subiendo tres décimas respecto al mes anterior—, sufre una caída de 3,7 puntos respecto al 23-J. Peor panorama afronta Sumar, cuya fractura con Podemos le pasa factura: se desploma 6,5 puntos respecto a la coalición original, con solo un 43,4% de votantes fieles que repetirían su papeleta.

Por contra, Vox es el partido que más crece desde los comicios de 2023 (+4,8 puntos), situándose en el 17,2%, a pesar de encadenar cuatro meses consecutivos de sutiles descensos en el barómetro. El PP, por su parte, cedería poco más de un punto respecto a las generales (32%).

Como novedad en el espectro de la derecha radical, la marca Se Acabó la Fiesta (SALF) irrumpiría con un 2,1% de los apoyos.

ESTIMACIÓN DE VOTO (Julio 2026) ===================================== PP: ████████████████ 32,0% (-1,1) PSOE: ██████████████ 28,0% (-3,7) Vox: █████████ 17,2% (+4,8) Sumar: ███ 5,8% (-6,5) Podemos: █ 3,1% SALF: █ 2,1%

Brecha de género y relevo generacional

El análisis demoscópico del barómetro arroja dinámicas muy particulares según el sexo y la edad de los encuestados:

Voto por género: El PSOE lidera el voto femenino (24,4%) frente al PP (21%). No obstante, entre el electorado masculino, Vox empuja con fuerza logrando un 20%, superando por una décima al PP (19,6%) y pisando los talones al PSOE (22%).

El PSOE lidera el voto femenino (24,4%) frente al PP (21%). No obstante, entre el electorado masculino, Vox empuja con fuerza logrando un 20%, superando por una décima al PP (19,6%) y pisando los talones al PSOE (22%). Voto joven: Por segundo mes consecutivo, el PSOE se impone en la franja de 18 a 24 años con un 27,7% de intención de voto frente al 19,8% de Vox, que pierde fuelle entre los más jóvenes pero mantiene su feudo principal en el tramo de 25 a 34 años (21,7%).

Por segundo mes consecutivo, con un 27,7% de intención de voto frente al 19,8% de Vox, que pierde fuelle entre los más jóvenes pero mantiene su feudo principal en el tramo de 25 a 34 años (21,7%). Mayores de 65 años: El PP se consolida como la fuerza indiscutible en la población senior con un 29% de apoyos, abriendo una distancia de siete puntos sobre el PSOE.

Un tablero condicionado por los tribunales y los pactos

Las 2.000 encuestas online del estudio fueron realizadas entre el 26 y el 29 de junio, recogiendo el pulso ciudadano ante un denso calendario judicial. En la retina de los encuestados se encontraban la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la condena al exministro José Luis Ábalos, la petición fiscal para el popular Jorge Fernández Díaz por el caso Kitchen, o las informaciones sobre los ingresos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El sondeo también coincidió con el giro estratégico de Alberto Núñez Feijóo en el congreso del PP de Cataluña intentando «pasar página» del procés, así como sus maniobras de acercamiento a Junts. Todo ello antes de que se formalizara el controvertido pacto de coalición entre PP y Vox en Andalucía bajo la presidencia de Juan Manuel Moreno Bonilla.