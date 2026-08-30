La AD Ceuta continúa su labor de representación de la ciudad autónoma, incluso a miles de kilómetros de distancia. En su visita al RCD Mallorca en el estadio de Son Moix, los jugadores ceutíes no solo compitieron, sino que se comprometieron a dar voz a su comunidad.

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Durante el encuentro, el fútbol nuevamente se convirtió en un altavoz. «El fútbol se está convirtiendo en ese altavoz», mencionó José Juan Romero, entrenador del equipo, resaltando la unión que se ha visto en diferentes estadios en apoyo a causas más allá del deporte.

Al igual que en el partido anterior en el Alfonso Murube, los jugadores de la AD Ceuta demostraron que su misión es mucho más que ganar; al iniciar el encuentro, se tomaron un momento para permanecer abrazados, como símbolo de protesta ante la situación vivida en la ciudad.

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La afición del Mallorca, por su parte, respetó este emotivo gesto, acompañando a los caballas con aplausos y mostrando banderas de España, lo que intensificó el mensaje de solidaridad que se quería transmitir.

Este momento superó lo meramente deportivo y se transformó en un mensaje político y social, mostrando cómo desde Palma de Mallorca se respalda la lucha de Ceuta, reafirmando que no están solos.

La imagen de los jugadores abrazados se volvió viral en las redes sociales, evidenciando el fuerte vínculo que existe entre la AD Ceuta y su ciudad. La AD Ceuta ha vuelto a demostrar que su representación va más allá de la defensa de los colores en el campo, llevando siempre la voz de Ceuta a donde quiera que vayan.