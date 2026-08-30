El conjunto valencianista afronta el duelo en Abanca-Riazor con la obligación de sumar los tres puntos para despejar las dudas del descenso en el arranque del curso.

El RC Deportivo de A Coruña y el Valencia CF se verán las caras este fin de semana en un choque de alta exigencia correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports. La cita llega en un momento temprano de la competición pero con un alto nivel de necesidad para la escuadra visitante, que afronta el desplazamiento a tierras gallegas con el objetivo primordial de reconducir su trayectoria inicial en el torneo doméstico.

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El Valencia CF saltará al césped del feudo coruñés con la exigencia directa de lograr la victoria y adjudicarse los tres puntos en juego. Conseguir el triunfo se contempla como un paso fundamental para la entidad che si desea evitar que los fantasmas y las urgencias vinculadas a las posiciones de descenso de categoría le acompañen desde los primeros compases del presente curso deportivo.

Horario del RC Deportivo contra el Valencia CF en Abanca-Riazor

El enfrentamiento entre el club gallego y la entidad valencianista ha quedado fijado para este domingo 30 de agosto. El encuentro correspondiente a la fecha 3 del calendario liguero dará comienzo formal a las 19:30 horas (horario peninsular español), momento en el que el colegiado señalará el inicio del juego sobre la hierba del estadio Abanca-Riazor.

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Dónde ver por televisión en directo el RC Deportivo – Valencia CF

Los aficionados de ambos conjuntos y los seguidores del campeonato nacional que deseen presenciar las incidencias del partido en vivo dispondrán de cobertura audiovisual. La retransmisión televisiva en directo del duelo entre el RC Deportivo de A Coruña y el Valencia CF correrá a cargo de la plataforma de contenidos deportivos DAZN, encargada de ofrecer las imágenes del choque a través de sus canales autorizados.