AEMET sitúa para este jueves 27 de agosto de 2026 precipitaciones muy probables en el noroeste peninsular y en los archipiélagos; Ceuta registra intervalos nubosos, 27°C/21°C, viento O a 15 km/h y probabilidad de lluvia del 40%.

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Pronóstico por grandes áreas con temperaturas máximas y mínimas, viento y probabilidad de precipitación en capitales de referencia.

Norte peninsular

Tendencia general: nuboso y húmedo.

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Bilbao: 30°C / 16°C, nuboso con lluvia escasa, viento del SO a 20 km/h, probabilidad de lluvia 95%. Más al noroeste, Coruña, A (otras) aparece cubierto con lluvia, 21°C / 16°C, viento del S a 15 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

Centro peninsular

Mañanas frescas y tardes más templadas, con nubosidad destacada.

Madrid: 24°C / 15°C, muy nuboso con lluvia, viento del SO a 20 km/h, probabilidad de lluvia 100% (datos de AEMET). En contraste, Zaragoza alcanza 35°C / 21°C, con nubes altas, viento del S a 15 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Sur peninsular

Cielos con nubosidad variable y vientos moderados.

Ceuta: intervalos nubosos, 27°C / 21°C, viento O a 15 km/h, probabilidad de lluvia 40%. Sevilla presenta 27°C / 19°C, muy nuboso, viento del SO a 25 km/h y probabilidad de lluvia 30%.

Mediterráneo

Nubosidad extendida, con diferencias locales en el riesgo de precipitación.

Barcelona: intervalos nubosos, 32°C / 24°C, viento del S a 15 km/h, probabilidad de lluvia 35%. València aparece despejado, 35°C / 22°C, viento del O a 20 km/h y probabilidad de lluvia 0%.

Islas Baleares

Palma: 31°C / 24°C, intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del S a 10 km/h y probabilidad de lluvia 85%.

El aumento de nubosidad en las horas centrales puede dejar chubascos breves que afecten la actividad al aire libre.

Islas Canarias

Predominio de cobertura nubosa y episodios de lluvia en puntos concretos.

Las Palmas de Gran Canaria (otras): cubierto con lluvia, 26°C / 24°C, viento del N a 25 km/h y probabilidad de lluvia 100%. Con vientos del norte relativamente marcados la sensación será húmeda y la precipitación puede repetirse según la evolución de las nubes.

Recomendaciones

Si te desplazas por el norte peninsular , Madrid o Galicia (Coruña, A), lleva paraguas o impermeable por las probabilidades de lluvia muy altas indicadas por AEMET .

, o (Coruña, A), lleva por las probabilidades de lluvia muy altas indicadas por . En Zaragoza y València (probabilidad de lluvia 0%), las actividades al aire libre tienen mayor margen, aunque en Zaragoza hay nubes altas.

y (probabilidad de lluvia 0%), las actividades al aire libre tienen mayor margen, aunque en Zaragoza hay nubes altas. En Palma y Las Palmas de Gran Canaria conviene prever el paso de chubascos: la lluvia aparece como muy probable.

El mapa meteorológico del jueves 27 de agosto de 2026 muestra lluvias muy probables en el noroeste y en puntos del interior y los archipiélagos, mientras que algunas capitales del centro y del litoral mediterráneo registran condiciones más despejadas. El detalle por capital procede de la información de AEMET.

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