Una DANA situada al noroeste de la península mantendrá este martes una acusada inestabilidad meteorológica con precipitaciones generalizadas, riesgo de granizo y una notable bajada de las temperaturas en gran parte del territorio nacional.

España afronta este martes una nueva jornada caracterizada por la inestabilidad atmosférica, las precipitaciones generalizadas y la presencia de episodios tormentosos en amplias zonas del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados los avisos meteorológicos en nueve comunidades autónomas para hacer frente a un escenario dominado por la formación constante de nubosidad y chubascos que ganarán en intensidad con el paso de las horas. Paralelamente a la presencia de la lluvia, el mapa térmico registrará un descenso acusado en las temperaturas máximas de la mayor parte del territorio nacional, dejando un ambiente significativamente más fresco para la época del año.

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La raíz de esta situación meteorológica se encuentra en una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) posicionada al noroeste de la península ibérica. La influencia directa de esta estructura favorece el desarrollo de cielos nubosos o completamente cubiertos en extensas áreas geográficas. Durante las primeras horas del día, las lluvias ya se dejan sentir en forma de chubascos fuertes, con la posibilidad de ir acompañadas de granizo en sectores concretos del oeste de la Meseta Norte, el sur de Galicia y las inmediaciones del Sistema Central.

Recrudecimiento de las precipitaciones por la tarde y avisos meteorológicos

Las previsiones contemplan un progresivo complicación del estado del tiempo a medida que avance la jornada. Durante la tarde, los chubascos y las tormentas tenderán a intensificarse en diversos puntos peninsulares, alcanzando un carácter fuerte o muy fuerte. Las áreas con mayor riesgo de registrar precipitaciones intensas e importantes acumulados de agua corresponden a Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, el entorno del Sistema Central y la cadena pirenaica, lo que mantiene en alerta los sistemas de seguimiento meteorológico.

Ante este panorama, la AEMET ha fijado avisos oficiales en nueve comunidades autónomas: Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Aragón y Cataluña. En estas dos últimas regiones, Aragón y Cataluña, el organismo público ha elevado el nivel de riesgo a aviso naranja por lluvias en determinadas zonas. En el resto del mapa afectado predominan los avisos amarillos por tormentas y precipitaciones acumuladas.

El riesgo se evidencia de forma relevante en el noreste catalán, donde se esperan intensidades fuertes y fenómenos tormentosos acompañados de granizo. En la provincia de Girona, la AEMET contempla avisos por lluvias que podrían alcanzar una intensidad de 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, sumándose a los episodios de precipitaciones intensas experimentados en la región durante los últimos días.

Descenso generalizado de las temperaturas máximas

El segundo elemento destacado de esta jornada es la bajada generalizada de los termómetros. Las temperaturas máximas registrarán recortes en gran parte de la península y en el archipiélago canario. Los descensos térmicos resultarán especialmente acusados en puntos de Andalucía, la Meseta Sur y las Rías Baixas, favoreciendo que la práctica totalidad del mapa nacional quede con valores por debajo de la barrera de los 30 grados.

Por su parte, el litoral mediterráneo mantendrá unas temperaturas más contenidas, sin grandes variaciones o incluso con ligeros ascensos en áreas muy concretas. En el caso de la Comunidad de Madrid, la jornada discurrirá marcada por cielos cubiertos y un 100% de probabilidad de precipitación a lo largo del día. La capital registrará valores térmicos comprendidos entre los 14 grados de mínima y los 21 grados de máxima, manteniéndose las precipitaciones durante buena parte de la sesión.