La formación de una vaguada provocará precipitaciones intensas, granizo y un descenso generalizado de las temperaturas hasta el jueves

Las lluvias intensas continuarán este miércoles en la mayor parte de España a causa de la llegada de un río atmosférico y la posterior formación de una vaguada que afecta a la totalidad de la Península e islas. El fenómeno meteorológico mantendrá un escenario de fuerte inestabilidad con chubascos, tormentas y un acusado descenso térmico generalizado que no comenzará a remitir hasta el jueves. Un total de 12 comunidades autónomas se encuentran bajo aviso meteorológico activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con especial incidencia en la mitad norte y la fachada mediterránea.

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Durante la jornada de este miércoles, los cielos permanecerán mayormente cubiertos en prácticamente todo el territorio nacional. Se esperan acumulados de precipitación especialmente significativos en el Cantábrico y en el norte de Galicia. Asimismo, en el tercio noreste peninsular y en el archipiélago balear se registrarán tormentas fuertes o muy fuertes que podrían ir acompañadas de granizo. En el resto de la Península las lluvias serán de menor intensidad, con una paulatina apertura de claros por el oeste y el sur a lo largo del día, si bien durante la madrugada se mantendrá la posibilidad de chubascos intensos. En Canarias, las precipitaciones más destacadas se concentrarán en las islas de mayor altitud.

Alerta naranja en Cataluña y avisos amarillos en 11 autonomías

La Aemet ha fijado el nivel de riesgo naranja por lluvias de gran intensidad exclusivamente en el litoral de Cataluña. Por su parte, se mantienen en aviso amarillo por precipitaciones y tormentas otras 11 comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

El paso de la vaguada vendrá acompañado de una caída notable de las temperaturas máximas en la mayor parte del país, un descenso que resultará especialmente acusado en la mitad norte peninsular y la franja cantábrica. Las temperaturas mínimas experimentarán igualmente una bajada generalizada, sin descartar heladas de carácter débil en los puntos más altos de los Pirineos.

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Los valores térmicos más elevados de la jornada se localizarán en las áreas del sur y del Mediterráneo. Alicante alcanzará los 30 grados de máxima, mientras que Murcia registrará 29 grados. Por su parte, las ciudades de Málaga, Sevilla y Valencia rondarán los 28 grados. En Baleares, Palma anotará una máxima de 27 grados, un registro similar al previsto para Barcelona, Girona y Huelva.

En cuanto al régimen de vientos, predominará la componente oeste y norte en el interior peninsular, mientras que en la fachada oriental y en Baleares soplará del oeste y sur con intensidad moderada, previéndose intervalos de viento fuerte en los litorales de Galicia y el Cantábrico. En Canarias se mantendrá el alisio moderado.

☔🗺️ HASTA 100 l/m2 | En las próximas horas las lluvias se intensificarán en la vertiente cantábrica. https://t.co/lPQtlNTWbu — Meteored España (@MeteoredES) October 7, 2026

Graves incidencias por lluvias torrenciales en Madrid y Cataluña

El episodio de inestabilidad ya ha dejado importantes secuelas e incidencias durante las últimas horas. En la Comunidad de Madrid, las intensas precipitaciones registradas el martes provocaron importantes acumulaciones de agua e inundaciones en las instalaciones del Metro de Madrid. La red del suburbano se vio obligada a interrumpir el servicio en tres tramos de las líneas 4 (entre Argüelles y Pinar de Chamartín), 5 (entre Alameda de Osuna y Casa de Campo) y 7 (entre Hospital del Henares y Pitis). La tromba de agua caída sobre la capital afectó asimismo a los acampados en la Plaza del Sol.

Por otro lado, en Cataluña las lluvias descargaron con intensidad torrencial desde el mediodía del martes, registrando especial virulencia en áreas del Prepirineo de Lleida, Terres de l’Ebre y el Camp de Tarragona. En estas zonas se superaron acumulaciones de más de 40 litros por metro cuadrado en tan solo media hora, lo que llevó a Protección Civil a enviar una alerta masiva Es-Alert a los teléfonos móviles de los ciudadanos. Como consecuencia de los desperfectos eléctricos, alrededor de 2.500 viviendas del área de Barcelona continuaban este miércoles sin suministro de luz. Ante la gravedad de los daños materiales, el Govern de la Generalitat ha aprobado un paquete urgente de medidas dotado con 75 millones de euros para paliar los efectos del temporal.