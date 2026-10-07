La inestabilidad dejará chubascos repartidos este miércoles en el norte y se concentrará de cara al fin de semana en Málaga, Granada, Almería y Melilla con acumulaciones de hasta 100 litros

La previsión meteorológica ante la llegada del Puente del Pilar anticipa un giro en la evolución del tiempo en la Península tras las recientes jornadas marcadas por las precipitaciones. Según la predicción detallada por Jorge Rey, la atmósfera afronta una clara tendencia hacia la mejora a lo largo de la semana gracias a la paulatina instalación de un centro de altas presiones sobre el territorio nacional. Este ascenso anticiclónico favorecerá un ambiente de calor con temperaturas agradables que tan solo requerirán el uso de chaquetilla durante las horas centrales del mediodía. Sin embargo, este proceso de estabilización no será inmediato ni uniforme en todas las comunidades, ya que la inestabilidad aún dejará avisos por tormentas en el norte durante la jornada del miércoles 7 y episodios torrenciales en el litoral sur y en Melilla de cara al fin de semana.

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El escenario meteorológico previsto para los próximos días confirma que el temporal no ha finalizado por completo en la geografía española. Aunque el mapa del tiempo muestra la llegada progresiva de la estabilidad, el choque de masas de aire mantendrá focos de precipitaciones persistentes que obligarán a extremar las precauciones en zonas costeras concretas de Andalucía y el norte de África, donde los modelos apuntan a intensidades reseñables de lluvia en vísperas de las festividades del Pilar.

Tormentas repartidas este miércoles en el norte y cambio de tendencia hacia el fin de semana

Durante la jornada de este miércoles 7, la inestabilidad en las capas medias de la atmósfera continuará manifestándose en forma de lluvias y tormentas repartidas por diversos puntos del interior y el norte peninsular. Las precipitaciones afectarán de forma destacada a las provincias de Burgos, Soria y Huesca, donde la evolución diurna mantendrá los cielos nubosos y el riesgo de chubascos. En estas zonas septentrionales, la presencia de aire frío generará un ambiente fresco previo al afianzamiento de la dorsal anticiclónica.

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A medida que avance la semana, el patrón del tiempo sufrirá un desplazamiento de las tormentas más intensas hacia el tercio meridional del país. A partir del viernes y de cara al fin de semana, la actividad tormentosa se focalizará sobre las provincias andaluzas de Málaga, Granada y Almería, extendiendo asimismo el riesgo a la costa de Cádiz. Paralelamente, en el archipiélago canario se registrarán precipitaciones de carácter débil que acompañarán a un régimen térmico templado durante las horas centrales del día.

Alerta por acumulación de hasta 100 litros en Melilla y el litoral sur mediterráneo

El punto de mayor atención meteorológica en el tramo final de la semana se situará en la ciudad autónoma de Melilla y en el litoral mediterráneo andaluz. Según los modelos de predicción, la zona de Melilla figura como el área que registrará el impacto más severo, con acumulaciones de agua que podrían alcanzar los 100 litros por metro cuadrado entre el viernes y el fin de semana. Los análisis no descartan que las simulaciones meteorológicas puedan intensificar todavía más estas tormentas a medida que se aproxime el evento.

Ante esta situación, se recomienda mantener la precaución en todas las costas españolas comprendidas entre Málaga y Cádiz debido al riesgo de precipitaciones torrenciales. Pese a la persistencia de este temporal localizado en el sur peninsular, la visión general para el Puente del Pilar apunta hacia una mejora progresiva caracterizada por la presencia de nieblas matinales, el aumento paulatino de las temperaturas y la consolidación de un tiempo cálido propiciado por el centro de altas presiones.