La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado la alerta al nivel de aviso rojo, catalogado de peligro extremo, en la zona del prelitoral de la provincia de Barcelona ante el riesgo inminente de lluvias de intensidad torrencial. Las predicciones formuladas por el organismo estatal advierten de que los chubascos previstos en el entorno del municipio de Granollers pueden descargar precipitaciones superiores a los 90 litros por metro cuadrado en el margen de una sola hora. Asimismo, la AEMET alerta de un elevado riesgo de inundaciones y de crecidas súbitas en el cauce de ríos, rieras y barrancos de la zona afectada.

Frente a la gravedad de la situación meteorológica, Protección Civil de la Generalitat de Cataluña ha activado el sistema de notificación masiva ES-Alert, enviando un mensaje de emergencia directamente a los dispositivos móviles de los ciudadanos residentes en las comarcas del Vallès Oriental y el Maresme. Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha instado a la población a extremar las medidas de precaución ante cualquier desplazamiento por carretera y a evitar categóricamente las proximidades de las zonas inundables, a pesar de que las restricciones generales de movilidad hayan sido previamente levantadas.

El temporal que afecta a Cataluña desde el pasado fin de semana se ha cobrado hasta el momento la vida de dos personas, cuyos fallecimientos se han registrado en las localidades de Tordera y Montornès del Vallès. En paralelo, los equipos de rescate mantienen desplegado un operativo de búsqueda para localizar a una persona que permanece desaparecida. Las intensas lluvias han dejado registros récord de precipitación, provocando severas inundaciones, el corte de numerosos tramos viarios por acumulación de agua sobre el firme y la suspensión puntual de diversos servicios públicos.

La red de infraestructura eléctrica se ha visto gravemente afectada por la virulencia de las tormentas. Según los datos aportados por la compañía Endesa, un total de 6.217 clientes continúan privados del suministro eléctrico en sus hogares tras haberse gestionado un acumulado de 1.777 incidencias desde la llegada del episodio meteorológico. En la actualidad se contabilizan 271 averías activas en las que las brigadas técnicas trabajan de forma ininterrumpida con el fin de restablecer el servicio eléctrico a la totalidad de los usuarios.

⚠️🔴 AVISO ROJO | Lluvia torrencial en Prelitoral de Barcelona.



➡️ Tormentas estacionarias, especialmente en el entorno de Granollers. Más de 90 l/m² en una hora. En vigor hasta las 9:59 h del lunes.



➡️ Inundaciones y crecidas súbitas. Sigue indicaciones de Protección Civil. pic.twitter.com/daRD0ZCODj — AEMET (@AEMET_Esp) October 5, 2026

Avisos de nivel naranja en otras tres comunidades autónomas

La inestabilidad atmosférica se extiende a gran parte del territorio nacional, con un total de nueve comunidades autónomas situadas bajo diversos niveles de aviso por la presencia de precipitaciones intensas y tormentas que podrían ir acompañadas de granizo de gran tamaño. Además de la situación extrema en el prelitoral barcelonés, el nivel de aviso naranja, que indica un riesgo importante, se mantiene activado en diversos puntos de Cataluña, Castilla y León y Extremadura.

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En la comarca del Ampurdán, en la provincia de Girona, los pronósticos meteorológicos prevén acumulaciones que pueden rebasar los 60 litros por metro cuadrado en el transcurso de una hora y superar los 100 litros por metro cuadrado en un lapso de doce horas. Los avisos de color naranja asignados a Cataluña permanecerán vigentes hasta el mediodía. Por otro lado, en el sistema Central, la Meseta y el sur de la provincia de Salamanca, así como en el norte de la provincia de Cáceres, las alertas de nivel naranja entrarán en vigor a partir de las 17:00 horas, esperándose en dichas áreas concentraciones superiores a los 30 litros por hora.

05/10 08:54 AVISOS HOY | España: lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/dXpGpZdjoj — AEMET (@AEMET_Esp) October 5, 2026

De forma complementaria, el mapa de riesgos de la AEMET mantiene la alerta de nivel amarillo, correspondiente a un riesgo bajo por precipitaciones y tormentas, en las comunidades autónomas del Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y las Islas Baleares, donde las estimaciones de lluvia oscilan entre los 15 y los 20 litros por metro cuadrado acumulados en una hora.

Comportamiento de las temperaturas en el resto de la Península

En el ámbito térmico, las temperaturas máximas experimentarán una tendencia al alza en la mayor parte del país, registrando escasas variaciones en el archipiélago canario y anotando ascensos localmente notables en la comunidad autónoma de Cataluña. En este sentido, los termómetros alcanzarán valores máximos de 26 grados en la ciudad de Barcelona y de 28 grados en la capital gironina.

En la mitad sur peninsular se registrarán los valores más elevados del mapa térmico, con la ciudad de Córdoba alcanzando los 31 grados de máxima, mientras que las capitales de Cádiz, Granada, Murcia y Almería se situarán en torno a los 30 grados. Por el contrario, las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios significativos a lo largo de toda la jornada.