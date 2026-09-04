La reciente crisis vivida en Ceuta ha dejado un severo impacto que ha traspasado las calles para instalarse directamente en la planificación deportiva de la Agrupación Deportiva Ceuta. El presidente de la entidad, Luhay Hamido, reveló en El Larguero la magnitud real del problema al confirmar que hasta 15 futbolistas con los que el club ya tenía un acuerdo cerrado terminaron rechazando su incorporación debido a la incertidumbre y el temor generados por la situación en la ciudad.

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Las dificultades para confeccionar el plantel obligaron a la dirección deportiva, liderada por Edu Villegas, a trabajar a contrarreloj hasta las últimas horas de la ventana de traspasos. Pese a las reticencias de última hora, la entidad logró amarrar sobre la bocina las incorporaciones de Joaquín González, Edgar Sevikyan, Umaru Konaré y Toni Abad para apuntalar el equipo.

«Quince jugadores que ya teníamos hechos antes de esta situación se han negado a venir. A la mujer le da miedo, a los niños… Se entiende la información que te llega. Si no lo estás viviendo, parece un estado de sitio», explicó Luhay Hamido en El Larguero. Lee tambien: El Alfonso Murube se convertirá en un altavoz de Ceuta ante la crisis social y migratoria

Claves de la gestión de la crisis en el club

Invitaciones sin compromiso: Para contrarrestar la imagen de inseguridad, la directiva ofreció a los futbolistas viajar a Ceuta con todos los gastos pagados para conocer de primera mano la rutina local, las instalaciones y la tranquilidad de la zona antes de firmar.

Para contrarrestar la imagen de inseguridad, la directiva ofreció a los futbolistas viajar a Ceuta con todos los gastos pagados para conocer de primera mano la rutina local, las instalaciones y la tranquilidad de la zona antes de firmar. Blindaje del vestuario: La directiva optó por aislar a los futbolistas en una «burbuja» de trabajo para evitar que el ruido externo interfiriera en el rendimiento deportivo diario.

La directiva optó por aislar a los futbolistas en una «burbuja» de trabajo para evitar que el ruido externo interfiriera en el rendimiento deportivo diario. Impacto emocional: El presidente admitió que la plantilla y el cuerpo técnico no han sido ajenos al entorno, ya que ver alterada la vida cotidiana de la ciudad genera una preocupación lógica por sus familias.

Un símbolo de convivencia y mensaje de tranquilidad

A pesar del contratiempo en el mercado de pases, Hamido quiso transmitir un mensaje de calma sobre la seguridad en la ciudad, destacando el trabajo de las fuerzas policiales y la ola de solidaridad recibida desde diversos puntos de España.

El máximo mandatario subrayó el papel cohesivo de la entidad como punto de encuentro donde conviven en armonía cuatro culturas, definiendo al Ceuta como «un templo y un denominador común muy potente» para la ciudadanía. Con la plantilla finalmente cerrada, en el club dan por superado el tramo más complejo y confían en competir con garantías en la presente temporada.