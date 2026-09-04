Alexander Zverev resiste a Halys y a la humedad en otro extenuante desempate en cinco sets para avanzar a la tercera ronda del US Open 2026

La jornada de este jueves en la segunda ronda del US Open 2026 concluyó con un nuevo capítulo de resistencia física y mental por parte de Alexander Zverev. El primer preclasificado del cuadro neoyorquino tuvo que emplearse al máximo para doblegar a Quentin Halys en un enfrentamiento de altísima exigencia que superó las cuatro horas y media de duración. Sin desplegar su mejor tenis y acusando el severo impacto del clima húmedo, el germano tiró de jerarquía en los tramos decisivos para certificar un triunfo tan trabajado como accidentado.

Lee tambien: Vivas afirma que Ceuta superará el momento crítico

Los dos primeros parciales ofrecieron un desarrollo simétrico con desenlace inverso. En el set inicial, la igualdad predominó en el marcador hasta el 4-4; en ese instante, el tenista de Hamburgo consiguió romper el equilibrio y cerró el parcial a su favor con el servicio sin mayores contratiempos por 6-4. Sin embargo, la respuesta del jugador galo llegó en la segunda manga, cuando Halys devolvió el golpe al certificar un quiebre determinante situándose 5-4 arriba, sellando el 4-6 que devolvió las tablas al enfrentamiento.

El tercer y el cuarto set mantuvieron el mismo guion de máxima paridad, aunque con finales opuestos en la muerte súbita. En la tercera manga, Zverev volvió a tomar ventaja tras recuperarse de una rotura de servicio en contra y mostrar firmeza en un ajustado ‘tiebreak’, el cual decantó a su favor por un claro 7-3. No obstante, cuando el partido parecía encarrilarse para el germano, Halys se aferró a su potente saque, evitó la derrota y devolvió la moneda al anotarse el desempate del cuarto parcial por idéntico resultado (7-3 a favor de Halys), enviando la contienda al quinto y definitivo parcial.

Lee tambien: Las plazas de acogida habilitadas por el Gobierno en Ceuta superan las cifras oficiales de inmigrantes de Interior

En el tramo decisivo del choque, ambos contendientes mantuvieron sus primeros turnos de saque. Sin embargo, la mayor jerarquía del número dos del mundo acabó marcando la diferencia. Zverev asestó un quiebre clave para colocarse 3-2 y consolidar la ventaja con su servicio. Una nueva rotura en el noveno juego (3-5) certificó el definitivo 6-3 que le dio la victoria.

Incógnita física y registros históricos

El triunfo ante Halys supone el segundo desgaste severo consecutivo para la raqueta teutona en el torneo. En su debut en Flushing Meadows, Zverev ya había necesitado cuatro horas y cincuenta y cinco minutos para doblegar al italiano Lorenzo Sonego por 6-4, 3-6, 6-7(7), 7-5 y 6-4. La acumulación de casi diez horas en pista en apenas dos partidos plantea una importante duda sobre su estado físico de cara a las siguientes rondas del Grand Slam estadounidense.

A pesar de las dificultades sobre la pista, Zverev continúa registrando números sobresalientes en la presente campaña. El alemán se sitúa como el líder absoluto en victorias dentro del cuadro masculino de la temporada, acumulando 48 triunfos. Asimismo, al acceder a la tercera ronda de Flushing Meadows por octava ocasión consecutiva, se ha convertido en el primer tenista del curso 2026 en alcanzar las 20 victorias en torneos de categoría Grand Slam. Con esta cifra, se transforma en el primer jugador alemán en lograr semejante registro en ‘majors’ desde que lo hiciera Boris Becker en las temporadas 1989 (22) y 1991 (20).

La presente temporada está siendo especialmente intensa para el germano, quien se proclamó campeón de Roland Garros tras derrotar en la final a Flavio Cobolli en cinco sets. Posteriormente, alcanzó la final en Wimbledon, donde cayó ante Jannik Sinner. No obstante, su desembarco en la gira norteamericana previa al US Open no ofreció su versión más sólida, firmando un balance discreto de 2-2 tras caer en su estreno en Montreal ante Tallon Griekspoor y quedar eliminado en los octavos de final de Cincinnati a manos de Tommy Paul.

Cruce de tercera ronda ante Alejandro Tabilo

En la tercera instancia del torneo, Alexander Zverev se enfrentará al chileno Alejandro Tabilo (28º de la ATP), quien selló su boleto tras remontar y vencer al australiano Alexei Popyrin (130º) por 2-6, 7-6(4), 7-6(3) y 6-2.

El historial de enfrentamientos entre ambos favorece al tenista alemán con un pleno de dos victorias en dos partidos disputados. Los antecedentes previos se registraron en las semifinales del Masters 1000 de Roma en 2024 y en la edición de 2025 del propio US Open.