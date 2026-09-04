El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado en el Congreso que, «a día de hoy», no existen pruebas que corroboren que la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio fue «diseñada o ejecutada» por las autoridades marroquíes. Aseguró que actuará «en consecuencia, con total contundencia» si se presentan indicios en la materia.

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Sánchez defendió que el Ejecutivo español «no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros» en situaciones críticas. Esta afirmación llega en medio de las críticas de la oposición, que ha señalado la responsabilidad de Marruecos en la crisis migratoria y su aparente inacción frente a la situación.

Asimismo, el presidente se refirió a un reciente informe policial del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), pero reiteró que aún no hay pruebas que sostengan que Marruecos organizó la crisis. No obstante, subrayó la importancia de mantener una postura prudente para evitar conflictos diplomáticos mayores y comprometió la continuación de las investigaciones pertinentes.

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En este contexto, el presidente también mencionó que la cooperación entre España y Marruecos «tiene que ser diferente» tras los acontecimientos y que están revisando los mecanismos de coordinación y alerta con el país vecino. Además, comunicó que el Ejecutivo español convocó a la embajadora marroquí en respuesta a declaraciones «inaceptables» de ciertos ministros de Marruecos sobre la soberanía de Ceuta.

Las declaraciones de los ministros marroquíes de Justicia y de Asuntos Islámicos, quienes han reivindicado la soberanía sobre Ceuta y Melilla, fueron categóricamente rechazadas por el Gobierno español, que reafirmó la defensa de la españolidad de estas ciudades autónomas.

Por otro lado, el ministro marroquí de Obras Públicas y Agua, Nizar Baraka, reafirmó la postura de Marruecos sobre la reclamación de Ceuta, reiterando que España es un «socio esencial», pero que Marruecos «no retrocederá ni un solo palmo de su territorio nacional». Estas tensiones evidencian la compleja situación diplomática entre ambos países en el actual contexto de crisis migratoria.