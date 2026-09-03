CEUTA. — La empresa pública de limpieza de Ceuta, Servilimpce, afronta una situación de máxima exigencia operativa tras la entrada masiva de personas registrada a finales de julio. Según ha informado su gerente, Alejandro Benavides, la acumulación diaria de residuos sólidos urbanos ha aumentado en unas 25 toneladas respecto a lo habitual, lo que ha obligado a duplicar los servicios y a reorganizar las rutas de recogida en toda la ciudad autónoma.

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El fuerte incremento de población y la estancia de personas en la vía pública han afectado con especial intensidad a barriadas como Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe, Loma Colmenar, Poblado de Regulares y Los Rosales. En estos puntos, los operarios han tenido que multiplicar las pasadas diarias de los camiones, pasando de dos a tres o cuatro intervenciones al día para evitar el colapso de los puntos de recogida.

Refuerzo del dispositivo y sobreesfuerzo de la plantilla

Para hacer frente a este repunte —que incluye también un notable aumento de escombros y restos de adecentamientos—, la compañía ha tenido que incorporar camiones recolectores en turnos de refuerzo, instalar bateas distribuidas por la ciudad e intensificar los baldeos de agua para atajar la proliferación de excrementos u orines en las calles.

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«Hay rutas donde antes teníamos que ir dos veces y ahora tenemos que ir hasta tres o cuatro veces. No puedes llegar a todos lados; los servicios se han reforzado, pero siguen quedándose cortos.» — Alejandro Benavides, gerente de Servilimpce.

A pesar del volumen extraordinario de trabajo durante todo el mes de agosto, la dirección de la empresa ha mantenido el calendario de vacaciones y los permisos del personal, lo que ha exigido un «importante sobreesfuerzo» a los operarios activos. Benavides ha elogiado públicamente la profesionalidad de la plantilla, destacando la respuesta de los trabajadores para sostener la salubridad e higiene de la ciudad ante una demanda sin precedentes.