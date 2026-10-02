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La consejera de Educación, Nabila Benzina, asistió a la recepción de los nuevos estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) en el Campus de Ceuta este viernes.

Este evento resalta el compromiso del Gobierno de Ceuta con la educación superior y la integración de los estudiantes en la comunidad académica local.

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La recepción se llevó a cabo en un ambiente acogedor, con la participación de representantes de la UGR y miembros de la comunidad educativa de Ceuta.