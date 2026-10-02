El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido abrir un periodo de reflexión para evaluar si se adelantan las elecciones generales. Esta situación se produce tras el rechazo del Pleno del Congreso a dos decretos leyes relacionados con la vivienda, una problemática que también incide en Ceuta.

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La decisión llega tras no lograrse la convalidación de los mencionados decretos, lo que ha llevado a fuentes del Gobierno a señalar que es necesario examinar las posibles vías para recuperar las medidas incluidas en estos textos y abordar la crisis de la vivienda.

Desde Moncloa se indica que la resolución que adopte el presidente será consecuencia de un análisis exhaustivo sobre los acontecimientos en la Cámara Baja. Aunque en el entorno del Ejecutivo se afirma que aún no se consideran las elecciones anticipadas, no se descarta dicha posibilidad.

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Por su parte, fuentes de la formación Sumar confirmaron el pasado viernes que el Gobierno está valorando el momento más idóneo para convocar las elecciones generales. A pesar de sentirse exhaustos por la situación, han hecho un llamamiento a la calma y a no apresurar decisiones.

En Sumar, consideran que las movilizaciones ciudadanas, provocadas por la crisis de vivienda, no necesariamente se traducirán en un beneficio electoral en las urnas. Subrayan que el contexto político actual es complicado para los partidos progresistas.

Tanto el Gobierno de coalición como las fuerzas de izquierda están inmersos en un proceso de reflexión y debate sobre el futuro político de la candidatura, lo que plantea un escenario complicado en relación a las próximas elecciones.