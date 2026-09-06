La Ciudad Autónoma de Ceuta ha conmemorado el 90 aniversario del fusilamiento de uno de sus alcaldes más recordados, Sánchez Prados. Este acto de homenaje se llevó a cabo en un momento en el que la ciudad atraviesa diversas dificultades, resaltando la importancia de recordar su legado.

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Sánchez Prados, conocido por su cercanía a los ciudadanos y su compromiso con Ceuta, fue alcalde en una época marcada por cambios significativos. Su labor es recordada por muchos ceutíes que destacan su dedicación al bienestar de la comunidad.

El homenaje se enmarca en una serie de actos que buscan no solo recordar a figuras históricas, sino también reflexionar sobre el presente y futuro de la ciudad. En un día que evocó la memoria histórica, los asistentes pudieron rendir tributo a su figura.

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Además del acto central, se llevaron a cabo diversas actividades culturales que fomentaron la participación ciudadana y promovieron el conocimiento de la historia local. Esto subraya la relevancia de mantener vivas las memorias que han contribuido a forjar la identidad ceutí.

El evento fue bien recibido por los ciudadanos, quienes expresaron su reconocimiento por la figura de Sánchez Prados. Este tipo de iniciativas son esenciales para fortalecer el tejido social en tiempos de adversidad.

A la vez, muchos asistentes se mostraron esperanzados por que este homenaje sirva como un impulso para el desarrollo de la ciudad, reflexionando sobre cómo el legado de líderes pasados puede influir en el futuro de Ceuta.