Este sábado se vivió otra jornada de protestas en Ceuta en respuesta a la decisión del Gobierno de llevar a cabo el traslado de inmigrantes al Muelle de Poniente.

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A pesar de la oposición del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, el Ejecutivo ha mantenido su postura, lo que ha generado una fuerte reacción entre los ciudadanos ceutíes.

Las manifestaciones, que se extendieron desde Muelle España hasta Muelle de Poniente, evidencian la preocupación de la población local ante decisiones que pueden repercutir en su día a día.

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Los asistentes a la protesta han expresado su rechazo de manera contundente, demandando un diálogo abierto y una revisión de las políticas migratorias en la frontera de Ceuta.

La situación en el puerto ha ido escalando en tensión, generando un ambiente de incertidumbre tanto para los inmigrantes como para los residentes de la ciudad autónoma.

Las protestas reflejan el descontento general con las gestiones del Gobierno en torno a la crisis migratoria, un tema que sigue siendo candente en la agenda política local.