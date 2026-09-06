El Ceuta continúa su andadura en la Liga con una nueva derrota, esta vez en casa, donde se enfrentó al Celta Fortuna. A pesar de mejorar en su juego tras el descanso, no lograron conseguir al menos un empate.

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El encuentro, celebrado en el Estadio Alfonso Murube, fue dominado en gran parte por un Celta Fortuna más efectivo, que supo aprovechar los espacios que el equipo de José Juan Romero dejó durante la primera mitad.

Durante los primeros 45 minutos, el Ceuta regaló demasiados metros al rival, permitiendo que el Celta Fortuna se hiciera con el control del juego. Esta situación llevó a los locales a comenzar el segundo tiempo con una desventaja difícil de recuperar.

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A pesar de los esfuerzos y la reacción del equipo en la segunda parte, donde crearon varias ocasiones claras para empatar, la puntería no estuvo de su lado y no lograron concretar sus opciones de gol.

La situación se complicó aún más cuando, en el tiempo añadido, el Celta Fortuna marcó su segundo gol, condenando al Ceuta a una derrota que se suma a las ya acumuladas en el inicio de la Liga.

El próximo partido será una nueva oportunidad para el Ceuta, que deberá trabajar en su defensa y aprovechar mejor las oportunidades que se le presenten en el futuro.