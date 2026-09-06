AEMET prevé para Ceuta este domingo, 6 de septiembre de 2026 cielo poco nuboso, temperaturas entre 21°C (mínima) y 26°C (máxima) y viento de componente este (E) a 10 km/h.

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La previsión indica 0% de probabilidad de precipitación. La humedad relativa se sitúa entre 80% y 100%, con picos en las franjas más húmedas del día, lo que puede aumentar la sensación de bochorno en zonas cerradas. El viento de levante a 10 km/h soplará con poca intensidad y, según la AEMET, no se esperan cambios bruscos durante la jornada.

Previsión para los próximos días

El lunes, 7 de septiembre, la AEMET mantiene el estado del cielo como nuboso; se repiten 26°C de máxima y 21°C de mínima, con viento de E a 10 km/h.

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El martes, 8 de septiembre sube la máxima hasta 28°C y la mínima queda en 21°C. Cambio de viento a NE con rachas más débiles, alrededor de 5 km/h, y el cielo se mantiene nuboso. Para el miércoles, 9 de septiembre la previsión apunta a 27°C de máxima y 22°C de mínima; el estado del cielo y la velocidad del viento figuran sin dato en la fuente facilitada.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 26°C

26°C Temperatura mínima: 21°C

21°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: E, 10 km/h

E, 10 km/h Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad relativa: 80% a 100%

80% a 100% Índice UV máximo: 7

Recomendaciones

Índice UV máximo de 7: use protección solar (crema, gafas y sombrero) en las horas centrales. Aunque no se esperan lluvias (0%), la humedad alta puede favorecer sensación de bochorno; lleve ropa ligera y una prenda ligera para primeras horas o al atardecer debido a la brisa de levante.

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