Un estudio del organismo espacial advierte de que el aumento de las temperaturas situará a Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana entre las regiones más amenazadas del planeta.

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El avance ininterrumpido del cambio climático y el incremento de las temperaturas medias globales amenazan con alterar de manera drástica las condiciones de habitabilidad en diversas regiones del planeta. La Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA) ha alertado en un informe técnico sobre los riesgos que afrontará la Península Ibérica en un horizonte temporal fijado en el año 2050, señalando que la recurrencia e intensidad de las olas de calor extremas pondrá a prueba la supervivencia en amplias zonas del territorio español.

El documento, titulado ‘Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live’, analiza la evolución de los fenómenos térmicos a escala global y sitúa a España entre los puntos con mayor vulnerabilidad del continente europeo. En concreto, los modelos de proyección climática identifican a la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana como los territorios con un riesgo más agudo ante el aumento desproporcionado de las temperaturas estivales y la proliferación de noches tropicales de récord.

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Las estimaciones de la agencia espacial proyectan que episodios térmicos de gravedad extrema —similares a la mortífera ola de calor que sacudió Europa en 2003— pasarán de ser acontecimientos excepcionales a fenómenos recurrentes a partir de la década de 2040. En la actualidad, cerca de un tercio de la población mundial se encuentra expuesta de forma habitual a picos térmicos potencialmente letales durante más de 20 días al año, una métrica que la NASA prevé que se multiplique de forma severa en los próximos 30 a 50 años.

A nivel internacional, las conclusiones del estudio anticipan que otras áreas del planeta como el sur de Asia, el Golfo Pérsico y el entorno del Mar Rojo comenzarán a sobrepasar los umbrales de tolerancia humana hacia 2050, seguidas por regiones del este de China, el sudeste asiático y Brasil hacia 2070. Las advertencias de la comunidad científica urgen a la adopción de planes de adaptación urbana e infraestructuras de resiliencia climática para amortiguar el impacto sanitario y socioeconómico en los núcleos urbanos más expuestos.