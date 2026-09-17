El colectivo ceutí considera que el mensaje no tenía carácter político y lamenta que los jugadores no mostraran la camiseta de apoyo durante el partido ante el Elche

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La Peña Madridista de Ceuta ha trasladado una protesta oficial al Real Madrid después de que Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Éder Militão (Konaté según la información publicada) decidieran no mostrar el mensaje de apoyo a la ciudad autónoma durante el inicio del encuentro frente al Elche.

El presidente de la peña, Miguel Ángel Montano, explicó a EFE que la decisión de los futbolistas ha generado malestar entre los aficionados ceutíes, al considerar que se trataba únicamente de un gesto de respaldo hacia una población que atraviesa una situación complicada.

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«No entendemos la actitud de los tres jugadores, ya que aquí no era ningún tema político ni nada por el estilo, solo se trataba de apoyar a una ciudad que lo está pasando mal», señaló Montano.

La peña trasladó su queja al club

El colectivo madridista de Ceuta remitió un escrito al departamento de Peñas del Real Madrid para expresar su desacuerdo con lo ocurrido.

«No comulgamos con lo que han hecho estos jugadores y hemos trasladado que el detalle no nos ha gustado», afirmó el presidente de la peña, quien añadió que, en su opinión, habría sido preferible que ninguno de los futbolistas hubiera utilizado la camiseta antes que mostrar una actitud diferente respecto al mensaje.

Montano, no obstante, reconoció que los jugadores tienen libertad para decidir y apuntó que desconoce si pudieron existir otros motivos relacionados con patrocinadores u otras cuestiones internas.

Un gesto que generó decepción entre aficionados

Los seguidores madridistas de Ceuta siguieron el encuentro desde la sede de la peña, donde se encontraban alrededor de 40 personas.

Según su presidente, el ambiente cambió rápidamente al comprobar que algunos futbolistas no mostraron el mensaje previsto.

«Pasamos de la euforia a la tristeza al ver lo que hicieron los tres futbolistas», explicó Montano, quien defendió que un gesto de apoyo público puede tener una gran importancia para la ciudad en el contexto actual.

La Peña Madridista de Ceuta espera ahora una respuesta del club blanco, aunque mantiene su apoyo al Real Madrid y destaca la relación histórica con la entidad.

Mbappé explicó su decisión

Mbappé fue el único de los jugadores señalados que se pronunció públicamente sobre la polémica.

El delantero francés explicó que su intención era mostrar sensibilidad hacia «todas las personas que sufren», incluyendo a inmigrantes fallecidos o en situaciones difíciles.

«Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos. Quiero dar un mensaje de positividad y de paz y espero que se solucione rápido», declaró en una entrevista con As.

La decisión de los futbolistas ha abierto un debate sobre el papel de los deportistas en mensajes de apoyo relacionados con situaciones sociales y sobre la interpretación de este tipo de gestos públicos.