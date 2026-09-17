El presidente del Barça considera que el nuevo estadio azulgrana debería acoger el partido más importante del torneo y defiende la libertad de expresión tras la polémica con las camisetas de apoyo a Ceuta

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El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha vuelto a situar al Camp Nou como uno de los grandes escenarios del fútbol mundial y ha defendido que el estadio azulgrana debería albergar la final del Mundial de 2030.

Después de confirmarse que el estadio barcelonista será sede de la final de la Champions League de 2029, Laporta ha ido un paso más allá y ha reclamado que el encuentro decisivo de la Copa del Mundo también se dispute en Barcelona.

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En una entrevista concedida a SER Catalunya, el dirigente azulgrana fue preguntado por la posibilidad de que la final del Mundial se celebre en Casablanca o Madrid, y respondió: “No debería ser ni Casablanca ni Madrid, debería ser el Spotify Camp Nou. Casablanca y Madrid son lo mismo”.

Laporta apuesta por el nuevo Camp Nou

El presidente del Barça recordó que el Santiago Bernabéu ya acogió la final del Mundial de 1982 y defendió que la elección del Camp Nou supondría un reconocimiento internacional para el club y para la ciudad de Barcelona.

El estadio azulgrana, una vez finalizadas las obras de remodelación, tendrá una capacidad prevista de alrededor de 105.000 espectadores, convirtiéndose en uno de los recintos deportivos más grandes del mundo.

Defensa de la libertad de expresión tras la polémica por Ceuta

Durante la entrevista, Laporta también fue preguntado por la polémica surgida después de que Vinícius, Mbappé y Konaté no mostraran el mensaje de apoyo a Ceuta en las camisetas utilizadas antes del partido entre el Real Madrid y el Elche.

El presidente del Barcelona defendió la libertad de expresión y señaló: “Nosotros defendemos la libertad de expresión. Que cada uno, individual e institucionalmente, haga lo que crea que ha de hacer”.

La declaración llega después del debate generado sobre la decisión de varios futbolistas de no exhibir el mensaje previsto antes del encuentro.